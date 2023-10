Tengono in una giacca 19mila euro di risparmi: coppia di anziani di Cepagatti derubata dall'uomo a cui hanno dato ospitalità

Avrebbe approfittato del buon cuore di una coppia di anziani che per giorni lo hanno ospitato a pranzo e cena, per rubare i loro risparmi che complessivamente ammontavano a 19mila euro. In possesso dell'uomo, all'interno dell'armadio della camera da letto, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 10mila 625 euro ritenuti proprio quelli dei due malcapitati. Il presunto responsabile, un 51enne con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Cepagatti per furto.

Sono stati proprio i militari a indagare su quanto avvenuto. L'anziano, un ultraottantenne che vive con la moglie anche lei ultraottantenne e con varie patologie, teneva l'intera somma occultata nella tasca interna di una giacca che riponeva nel suo di armadio. Fino a venerdì 6 ottobre, ha quindi raccontato ai carabinieri, i soldi c'erano perché aveva prelevato 200 euro utili al pagamento di una visita medica che doveva fare a Pescara. Il pomeriggio di lunedì 9, però, quando è andato per prendere la somma che gli serviva per pagare il meccanico, non ha più trovato nulla all'interno della giacca.

Ai militari ha quindi raccontato che proprio dal 6 ottobre e fino al pomeriggio del 9, lui e sua moglie avevano ospitato a pranzo e cena un 51enne che conosceva da tempo e che aveva di recente fatto diversi lavori di ristrutturazione per i due anziani coniugi. Sarebbe stato così che avrebbe individuato il posto dove la coppia teneva i risparmi. Un gesto di fiducia nei suoi confronti, ha sottolineato l'uomo riferendo dei fatti ai carabinieri, dato che in casa hanno un cane di grossa taglia che non lascia avvicinare nessuno.

Raccolti tutti gli indizi i militari si sono recati quindi in casa dell'uomo per la perquisizione domiciliare trovando nell'armadio della camera da letto i 10mila 625 euro così suddivisi: 65 banconote da 100 euro 79 banconote da euro 50 euro, 4 banconote da 20 euro, 9 banconote da 10 euro e una banconota da 5 euro. L'uomo si sarebbe giustificato dicendo di aver vinto al lotto. La somma è stata sequestrata e l'uomo denunciato all'autorità giudiziaria.