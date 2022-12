Allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, scatta una denuncia per furto

Un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica è stato scoperto dalla polizia nella zona di Pescara Colli ieri, domenica 18 dicembre.

A intervenire sono stati gli agenti della squadra volante insieme al personale della società addetta alla fornitura di energia elettrica.

Lo scopo è stato quello di porre fine al furto di energia messo in atto da una persona in zona colli. L'uomo era già stato raggiunto da un provvedimento di sospensione della fornitura per morosità. L'autore è stato denunciato per furto aggravato.