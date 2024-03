Ruba cosmetici per oltre mille euro in un negozio del centro: messo in fuga dall'allarme e arrestato

Si sarebbe introdotto all'interno di un negozio di piazza dello Spirito Santo aiutandosi con un tondino di ferro per forzare la porta e portando via cosmetici per un valore complessivo di oltre mille euro.

È stato però l'allarme a costringerlo alla fuga. Notato da alcuni residenti che hanno chiamato il 113, l'uomo è stato individuato e fermato in meno di due minuti con il conseguente arresto. Un intervento immediato possibile anche grazie al fatto che visto l'incremento dei furti che si sono registrati in centro la questura ha intensificato i controlli notturni. L'episodio è avvenuto infatti intorno alle 2.20.

Il presunto responsabile del furto è un 36enne senza fissa dimora che alla vista degli agenti avrebbe cercato di nascondersi senza successo. Fermatolo è stato trovato in possesso di tre borsoni all'interno dei quali è stata trovata la merce.

Su disposizione della procura è al momento in custodia nella camera di sicurezza della questura dove resta in attesa del giudizio per direttissima.