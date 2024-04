Stava rubando cavi di rame da una cabina elettrica, prova la fuga ma viene fermato grazie alla segnalazione di un cittadino

Un ragazzo di 22 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di furto aggravato.

Le pattuglie si sono portate, nel pomeriggio di venerdì 5 aprile, in via Raiale a Pescara dopo la segnalazione fatta da un cittadino che aveva notato un giovane armeggiare nei pressi di una cabina elettrica.

Gli operatori hanno quindi cinturato l'area, rintracciando e bloccando il giovane che avrebbe tentato, a bordo della propria bicicletta, di darsi alla fuga.

Con sé avrebbe trasportato la refurtiva composta da un cavo in rame di circa 12 metri. Per questa ragione il 22enne è stato identificato e deferito per furto aggravato.