Ancora furti con spaccata a Porta Nuova, colpite 4 attività in zona piazza Garibaldi [FOTO]

Nuova nottata movimentata nella zona di Porta Nuova a Pescara con 4 attività prese ancora di mira da un giovane che ha provato altrettanti furti con spaccata.

Ma solo in un caso è riuscito a entrare, peraltro anche ferendosi con i vetri a una mano.

La prima attività colpita è stata l'Osteria Numero 1000 in via Lago di Scanno dove il giovane, con un martello, ha provato a spaccare, senza riuscirci, la porta vetro del ristorante. Come spiega il titolare Luca Viola, che nei giorni scorsi ha avviato una petizione per il ritorno di Zeman alla guida del Delfino, ci vorranno 5-600 euro per la riparazione.

Poi ha preso di mira la pescheria Pianeta Mare by Ciroli in via dei Bastioni ma anche in questo caso ha solo provocato danni, per circa 300 euro, alla porta vetro di ingresso. Poi è stata la volta del tabacchino di piazza Garibaldi dove è stata danneggiata la porzione di vetro presente al lato del distributore di sigarette, questa volta con un mattone. Anche in questo caso solo danni ma l'azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

Infine ha sfondato una vetrina laterale dell'Officina della Pizza all'angolo tra piazza Garibaldi e via Lago di Scanno riuscendo a entrare non prima di essersi ferito. Ma in quest'ultima occasione qualcuno ha allertato le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato il malvivente accompagnandolo in caserma.

Nelle settimane scorse i residenti della zona avevano raccolto un migliaio di firme, poi consegnate ai consiglieri comunali Massimiliano Pignoli e Berardino Fiorilli, per chiedere maggiori controlli. La petizione è stata consegnata a prefetto, questore, sindaco e comandante provinciale dei carabinieri.