Avrebbero messo a segno rispettivamente 4 furti in negozi del centro e 14 ai danni di distributori automatici: denunciati

Avrebbe messo a segno quarto furti aggravati e danneggiamenti in diversi esercizi pubblici del centro a dicembre 2023. Per questo un 39enne pregiudicato è stato denunciato è stato denunciato dai carabinieri. Stessa sorte per un 46enne attualmente detenuto per altre ragioni, che avrebbe compiuto 14 furti a gennaio 2024 ai danni di distributori automatici installati presso gli uffici pubblici e negli istituti scolastici della città.

I due sono stati individuati nell'ambito dei controlli e le azioni promosse durante la settimana santa che hanno portato anche all'arresto di due persone e la denuncia di altre due tra cui un minorenne accusato di rapina aggravata ai danni di un coetaneo.

Diverse le pattuglie impiegate con anche la predisposizione di numerosi posti di controllo lungo le principali strade della città e nei luoghi della movida.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp