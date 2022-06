Fumogeni durante la partita Pescara - Feralpisalò: daspo per due tifosi biancazzurri

Il questore di Pescara Luigi Liguori ha emesso due provvedimenti "daspo" nei confronti di due tifosi del Pescara, che impongono il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di un anno. Gli ultras, uno residente a Pescara l'altro in provincia di Chieti, si sono resi responsabili di condotte vietate durante la partita Pescara - Feralpisalò dello scorso 8 maggio, che si è disputata nello stadio Adriatico Cornacchia. In particolare hanno acceso e lanciato alcuni fumogeni.

La squadra tifoseria della Digos ha svolto le indagini rigurdanti l’accensione di numerosi fumogeni avvenuta subito dopo l’inizio del primo tempo di gioco, dal settore centrale dell’anello superiore della curva nord, occupato prevalentemente dalla tifoseria ultras locale, in prossimità delle prime file adiacenti la balaustra metallica del settore, determinando una situazione di pericolo per l’incolumità dei presenti. Visionando le immagini del sistema di sorveglianza i due sono stati identificati: appartengono al gruppo "A sud del fiume", con almeno tre episodi di accensione dei petardi. Per loro, come da normativa vigente, è scattata la diffida ad entrare in tutti gli impianti sportivi italiani e degli stati europei dove si disputeranno partite di calcio, calciotto e calcio a 5, anche amichevoli compresi quelli della Nazionale di calcio.

