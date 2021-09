Si spaccia per il nipote e le chiede soldi, ma lei non si fa ingannare

Tentano di truffarla ma lei non si fa raggirare. Nel primo pomeriggio di ieri, 3 settembre, i carabinieri di Pescara principale sono intervenuti in piazza Dei Grue su richiesta di una vedova 80enne, che abita da sola: l'anziana, verso ora di pranzo, aveva ricevuto a casa alcune telefonate da parte di un uomo che si spacciava per suo nipote, informandola che nel corso della giornata le sarebbe stato recapitato un pacco e che, al momento della ricezione, avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro non meglio indicata o, quale corrispettivo, anche monili in oro.

La donna, però, non si è fatta ingannare e, intuendo che potesse trattarsi di un tentativo di truffa, ha immediatamente interrotto la chiamata. I carabinieri, a tale riguardo, sollecitano la cittadinanza a diffidare di tali comunicazioni perché spesso i malviventi approfittano delle persone anziane che solitamente vivono sole, con risultati devastanti.