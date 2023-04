La denuncia del Comitato per una nuova Rancitelli: "Al Ferro di Cavallo ancora illegalità, entrano dalle finestre e nessun controllo" [FOTO]

Nonostante l'apertura del cantiere e l'ormai prossimo abbattimento, al Ferro di Cavallo continuano a registrarsi strani movimenti tra gente che entra ed esce dalle finestra delle palazzine ormai chiuse: chi vive nel quartiere teme che al loro interno si continuino a compiere attività illecite. Insomma in zona ad oggi ben poco sembra cambiato e per Francesca Di Credico (portavoce del comitato Per una nuova Rancitelli), raggiunta da IlPescara, la situazione di degrado c'è e continuerà ad esistere al di là del fatto che quelle palazzine non ci saranno più. Quello che serve, sottolinea, è un vero intervento capace di cambiare le cose dal punto di vista sociale nella zona dove tra l'altro, sottolinea, ci sono i ruderi dei palazzi Clerico divenuti una sorta di terra di nessuno.

Per lei sentir dire “tanto arriveranno le ruspe” è una mancanza di rispetto per chi lì vive ed è costretto a convivere con una situazione non facile da sostenere. “Da una parte ci sono quelli che continuano ad entrare nelle case del Ferro di Cavallo, dall'altra quelli che occupano i ruderi - afferma -. Molti in zona stanno venendo le case perché non ne possono più”. Insomma un'altra cosa su cui l'amministrazione, sottolinea, dovrebbe intervenire. Un appello lo fa anche perché si predispongano dei controlli per evitare che continuino a verificarsi situazioni di illegalità in quella zona dove comunque i palazzi, quelli del Ferro di Cavallo, ci sono ancora e a vivere il disagio continuano ad essere gli onesti cittadini che vivono nel quartiere.