L'autobus 21 frena bruscamente in corso Vittorio Emanuele II e i passeggeri cadono, 5 feriti

L'episodio è avvenuto in centro a Pescara nella mattinata di venerdì 5 aprile, per 2 feriti si è reso necessario il trasporto in pronto soccorso