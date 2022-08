Evade dai domiciliari a Spoleto e dichiara false generalità a Pescara: arrestato

Un 41enne è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri 9 agosto a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della squadra volante di Pescara. L'uomo, infatti, evaso dagli arresti domiciliari a Spoleto, è stato rintracciato in città durante un controllo da parte degli agenti. Privo di documenti ha dichiarato generalità che hanno destato sospetti nei poliziotti.

Gli agenti hanno così deciso di accompagnarlo in questura dove gli accertamenti hanno rivelato la sua vera identità, corrispondente appunto all’uomo noto alle forze dell'ordine per reati inerenti gli stupefacenti ed evaso dagli arresti domiciliari a Spoleto. Per questo è stato arrestato per evasione e per aver fornito false generalità. Ieri pomeriggio i controlli della polizia hanno interessato soprattutto il centro di Pescara, con 300 persone identificate e 150 veicoli fermati.