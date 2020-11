Evade dai domiciliari con un coltello in tasca, uomo in manette a Manoppello

Un arresto per evasione e porto d'armi, nel caso specifico un pericoloso coltello, è stato eseguito questa mattina in pieno centro abitato a Manoppello. In manette è finito un 31enne del posto, con un carico pendente per precedenti reati commessi e che avrebbe dovuto trovarsi recluso in casa a scontare la condanna ricevuta.

L'uomo è stato invece rintracciato dai carabinieri della locale stazione mentre circolava liberamente a piedi. Identificato e perquisito, aveva in tasca una lama da 6 centimetri, considerata oggetto atto ad offendere e, quindi, un'arma bianca tendenzialmente nociva. Il rito direttissimo ha convalidato l'arresto, ripristinando la misura dei domiciliari.