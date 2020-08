Paura a Moscufo per un'esplosione al piano terra di un’abitazione [FOTO]

Paura a Moscufo per un'esplosione al piano terra di un’abitazione. Il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, 10 agosto, intorno alle ore 11.45 in via Mazzini e sul posto sono intervenute due squadre del comando dei vigili del fuoco di Pescara, nonché i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri hanno subito provveduto a mettere in sicurezza i locali interessati dall’esplosione, che è stata poi seguita da un incendio divampato nella cucina della casa. Sono in corso gli accertamenti delle cause. Tuttavia, secondo quanto riferiscono i carabinieri, l'incidente sarebbe avvenuto per via di una fuga di gas. Nessun ferito.

Gallery