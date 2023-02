Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in Abruzzo, un operaio morto e uno ferito

Nuova tragedia sul lavoro in Abruzzo con un operaio morto dopo un'esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio di Teramo.

Il fatto si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, in un'area di pertinenza della fabbrica.

Prima è stato udito un forte rumore e subito dopo si sono alzate le fiamme.

L'incidente è avvenuto in località Caprafico e in base alle prime informazioni, la vittima aveva 62 anni. Il collega rimasto ferito ne ha 43. I due stavano provando due ordigni in un'area adibita a campo prova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, diversi mezzi del 118, polizia e carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Non è la prima volta che nella nostra regione si verificano incidenti di questo tipo, già a Città Sant'Angelo e San Salvo si verificarono in passati esplosioni in fabbriche di fuochi d'artificio.