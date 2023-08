Escursionisti pescaresi recuperati sul Gran Sasso dopo essersi smarriti [FOTO]

Paura nella serata di sabato 19 agosto per due escursionisti 31enni del Pescarese che stavano effettuando una camminata sul Gran Sasso, più precisamente tra Prato Selva e Monte Corvo. A un certo punto hanno perso l’orientamento e, preoccupati perché nel frattempo stava facendo buio, hanno deciso di chiudere aiuto. Il 115 dei vigili del fuoco di Teramo ha inviato sul posto l’elicottero “Drago 57” del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara, che ha perlustrato la zona riuscendo a raggiungere i due uomini poco dopo le ore 19.

Gli escursionisti sono stati individuati vicino al Monte Corvo anche grazie alle coordinate geografiche che loro stessi avevano fornito alla sala operativa. Dopo che l’elicottero è atterrato in uno spiazzo in quota, i due 31enni sono saliti a bordo e, successivamente, sono stati trasportati al piazzale di Prato Selva, dove i carabinieri di Pietracamela li hanno preso in carico. Tutto dunque si è fortunatamente risolto per il meglio.