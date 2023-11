Recuperati con l'elicottero del soccorso alpino due escursionisti sul monte Velino

Brutta avventura per una coppia di escursioni residenti a Veroli, in provincia di Frosinone, rimasti bloccati a 2.200 metri sul sentiero 6 che conduce in cima al monte Velino dal versante sud. I due sono stati recuperati illesi dopo l'attivazione del soccorso alpino e speleologico abruzzese con due squadre del Cnsas dell'Aquila e di Avezzano, una del Sagf e un vigile del fuoco elitrasportati nell'area da un elicottero dei vigili del fuoco.

Una volta raggiunti i due, fortunatamente illesi, alle 14 circa sono iniziate le operazioni di discesa, assicurando i due escursionisti con tecniche alpinistiche, per garantire la massima sicurezza. A circa 1900 metri l'elicottero dei vigili del fuoco ha successivamente imbarcato e trasportato a valle squadre ed escursionisti soccorsi.

Il soccorso alpino e speleologico Abruzzo ricorda l’importanza di una corretta valutazione dei rischi, della propria preparazione e del proprio equipaggiamento, in quanto le condizioni attuali sono di certo assimilabili ad un ambiente invernale, con i rischi ad esso connessi.