Studente chiama la polizia per un furto in casa, ma gli agenti trovano 6 chili di droga nella stanza del coinquilino [FOTO]

Uno studente universitario, dopo un furto nell'appartamento di via Gran Sasso a Pescara nel quale vive con altri 2 ragazzi, si è rivolto alla polizia per presentare denuncia.

Ma quando i poliziotti sono andati nella casa per eseguire il sopralluogo hanno avvertito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dalla stanza di un coinquilino.

Gli agenti della Squadra Volante hanno deciso così di approfondire ed entrare in quella camera dove hanno rinvenuto sia droga che materiale utile al suo confezionamento.

Il giovane, poi identificato per P.S., 23 anni di Villamagna, dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di oltre 6 chili di sostanza stupefacente (di cui 80 grammi di hashish e il resto di marijuana) trovati all’interno di vari contenitori e involucri (tra cui 2 cosiddette “siringhe”). Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati molteplici attrezzature utili alla produzione e al confezionamento della sostanza:

2 bilancini elettronici di precisione;

1 tritaerba;

1 scatola di bicarbonato di sodio (utilizzato generalmente come sostanza da taglio);

1 rotolo di cellophane;

1 cucchiaio da cucina sporco di bicarbonato essiccato;

3 ferretti per uso dentistico (utilizzati per pigiare la sostanza essiccata ed introdurla nelle “siringhe” di plastica);

1 scatola contenente 4 banconote da 10 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio.