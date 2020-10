Scivola sul sentiero e si frattura una caviglia, soccorsa vicino all’Eremo di San Bartolomeo

Si tratta di una 64enne di Pescara, che oggi si trovava con i suoi famigliari nel territorio di Roccamorice per un’escursione quando ad un tratto si è infortunata. Trasportata all'ospedale 'Spirito Santo', non è in condizioni gravi