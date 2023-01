Disagi e ritardi sulla ferrovia Ancona-Pescara per un guasto alla linea

Sulla ferrovia Ancona-Pescara la circolazione ferroviaria sta subendo rallentamenti dalle ore 10:50 di questa mattina in prossimità di Pedaso per un inconveniente tecnico lungo la linea all'altezza di Pedaso. Gli effetti sulla mobilità ovviamente si stanno facendo sentire: nel tratto interessato il traffico ferroviario viene gestito su un unico binario con rallentamenti fino a 15 minuti per i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali.

Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della propria stazione è possibile cliccare QUI. La circolazione è ancora rallentata, in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

AGGIORNAMENTO ORE 14 - La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici. Effetti sulla mobilità ferroviaria: 4 treni Alta Velocità, 3 Intercity e 3 Regionali con rallentamenti fino a 10 minuti.