Covid e green pass, controllate 452 persone e 74 attività nelle ultime 24 ore: tre le sanzioni

Oltre 450 persone controllate per il rispetto delle norme anti Covid e del green pass, e 74 verifiche all'interno di locali ed attività commerciali. È il bilancio delle attività di controllo sul territorio effettuate nella giornata di sabato 11 dicembre dalle forze dell'ordine sul territorio pescarese, come disposto dalla prefettura nell'ambito del contrasto alla diffusione della pandemia.

Le persone alle quali è stato chiesto il green pass sono state 452, con 3 sanzioni per violazione delle attuali norme in vigore per quanto riguarda l'uso delle certificazioni verdi. Nessuna sanzione invece per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. Sul fronte delle attività commerciali, nelle ultime 24 ore le forze dell'ordine non hanno comminato alcuna sanzione o imposto sospensioni.