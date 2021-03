Controlli a tappeto a Torre de Passeri e Castiglione a Casauria per la zona rossa: il bilancio delle forze dell'ordine

I controlli sono stati eseguiti dalla polizia, carabinieri, guardia di finanza per verificare il rispetto delle massime restrizioni imposte con l'ordinanza regionale contro la diffusione del contagio

A seguito dell'inserimento in zona rossa dei comuni della provincia di Pescara di Castiglione a Casauria e Torre de Passeri, come disposto dall'ordinanza regionale del presidente Marslio per contrastare il contagio da Covid, le forze dell'ordine hanno svolto questa mattina un controllo straordinario interforze dell territorio.

Presenti uomini della questura di Pescara e del reparto prevenzione crimine Abruzzo, carabinieri della compagnia di Popoli e guardia di finanza della tenenza di Popoli che hanno verificato il rispetto in entrata e uscita da questi territori delle restrizioni da parte degli automoblisiti e dei cittadini che possono spostarsi solo per omprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Controllate anche alcune attività commerciali. Posizionato anche il telelaser sulla Tiburtina nel territorio di Scafa per verificare il rispetto del limite di velocità.

Questo il bilancio dei controlli: