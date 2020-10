Nuovo blitz della questura a Rancitelli: il bilancio degli ultimi controlli

Proseguono a cadenza quasi quotidiana i servizi di controllo straordinario del territorio nel quartiere Rancitelli da parte delle forze dell'ordine. Ieri 9 ottobre la questura di Pescara ha effettuato un nuovo blitz utilizzando anche l'unità cinofila di Chieti oltre al reparto prevenzione crimine ed alla guardia di finanza.

Identificate 125 persone e controllati 65 veicoli. Due persone sono state denunciate rispettivamente per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio da Pescara e per essere stata trovata in possesso, durante un controllo in via Tavo, di un libretto di circolazione di un motorino rubato nei giorni scorsi e recuperato a poca distanza. Segnalata anche a livello amministrativo, una persona trovata in possesso di un grammo di marijuana.