Controlli straordinari della polizia a Città Sant'Angelo, una sanzione e un sequestro

Polizia in azione a Città Sant'Angelo per un servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata odierna, mercoledì 14 aprile.

A operare sul campo sono stati gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine Abruzzo e della squadra mobile della questura.

Lo scopo era quello di dare maggiore impulso all’attività di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare riguardo ai reati di tipo predatorio come furti, rapine, scippi etc. oltreché per verificare il rispetto delle misure dirette a contrastare la diffusione del Covid-19 contenute nella vigente normativa.

Durante lo svolgimento del servizio, effettuato in tutto il territorio di Città Sant’Angelo, sono state identificate 104 persone, controllati 60 veicoli e acquisite 13 autodichiarazioni previste dalla normativa anti Covid-19 e riguardanti gli spostamenti tra i comuni. Sono stati effettuati 11 posti di controllo e controllate 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari o in regime di detenzione domiciliare. Nello specifico, il conducente di un’automobile, fermato in zona Villa Serena, è stato sanzionato amministrativamente perché guidava con la patente revocata da provvedimento prefettizio regolarmente notificato. L’autovettura è stata posta al fermo amministrativo. Un altro automobilista, lungo la strada provinciale 48,nei pressi del Bivio delle “Quattro Strade”, è stato sorpreso a circolare senza copertura assicurativa e, pertanto, gli agenti, oltre a elevare la contravvenzione hanno provveduto al sequestro amministrativo del mezzo di trasporto.