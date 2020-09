Controlli della polizia tra stazione e area di risulta, denunciate 3 persone

Polizia in azione nella zona tra la stazione ferroviaria e l'area di risulta per un servizio di ordine e sicurezza pubblica nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 settembre.

Gli agenti, una ventina in totale, hanno presidiato il parcheggio, il terminal bus, piazze e via adiacenti.

Il bilancio dell'attività parla di 135 persone identificate, 55 veicoli e 2 esercizi commerciali controllati, e 3 persone denunciate in stato di libertà.

Sono stati emessi 6 provvedimenti e atti di polizia giudiziaria e sono stati sequestrati 3,4 grammi di marijuana. In tutta la zona piuttosto estesa si è intervenuti per prevenire e contrastare lo spaccio di droga, il bivacco e gli schiamazzi di persone dedite al consumo eccessivo di alcolici e i fenomeni cruenti di “predominio della piazza” che generano paura e mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.