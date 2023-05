Nuovi controlli straordinari delle forze dell'ordine in corso in alcune zone della città

Forze dell'ordine in azione anche nel pomeriggio di giovedì 25 maggio a Pescara per un'operazione interforze "ad alto impatto".

L’attività, come fanno sapere dalla prefettura, è stata disposta sulla scorta delle indicazioni del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, e condivisa con i vertici provinciali delle forze di polizia nelle riunioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché in quelle tecniche di coordinamento delle forze di polizia.

I servizi straordinari sono stati disposti con ordinanza dal questore Luigi Liguori e prevedono l’impiego di unità aggiuntive di uomini e mezzi delle forze di polizia, anche con l’ausilio dei reparti volo, con il contributo dei comandanti provinciali dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, i colonnelli Riccardo Barbera e Antonio Caputo.

L’obiettivo è continuare a prevenire e contrastare la criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di venerdì 26 maggio verranno illustrati i risultati dell’attività straordinaria realizzata in questo mese di maggio.