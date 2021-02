Controlli a tappeto dei carabinieri delle compagnie di Popoli e Penne: denunce, multe e un arresto

Controlli a tappeto nel territorio pescarese da parte dei carabinieri delle compagnie di Penne e Popoli, nei comuni di Tocco da

Casauria, Torre de’ Passeri, Alanno e Rosciano. Il servizio è stato svolto ieri, 3 febbraio, con numerosi posti di blocco lungo le arterie di collegamento e controllati i principali luoghi di assembramento. Ispezionati anche diversi esercizi commerciali oltre a perquisizioni domiciliari e personali.

Controllati in tutto 160 veicoli e 200 persone, con multe per violazioni del codice della strada per circa 2000 euro e sequestri di veicoli e patenti ritirate.

Due persone, uno di Tocco da Casauria ed uno di Popoli, sono stati segnalati alla prefettura perché trovati in possesso di hascish e cocaina, inoltre una terza persona Torre de’ Passeri è stata denunciata in quanto, pur essendo affidato in prova ai servizi sociali, era in compagnia di alcuni pregiudicati della zona.

A Rosciano un uomo è stato arrestato in quanto destinatario di un'ordinanza di carcerazione di un anno e sei mesi per reati di spaccio. Altre due persone sono state sanzionate per non aver rispettato le norme anti Covid in quanto non indossavano la mascherina.