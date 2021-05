Controlli anti Covid, nel fine settimana 83 persone multate e 3 attività chiuse temporaneamente

Forze dell'ordine in azione sia a Pescara che in provincia tra sabato e domenica, il centro della città è stato preso d'assalto

Controlli e multe a Pescara nel fine settimana appena passato.

La zona gialla e il clima decisamente primaverile con sole e caldo hanno favorito un grande afflusso di persone, soprattuto nel centro cittadino.

In base ai dati della prefettura sono state controllate 953 persone (533 sabato e 420 domenica) e di queste 83 sono state multate (50 sabato e 33 domenica) per il mancato rispetto della normativa anti Covid (persone senza mascherina o assembrate).

Inoltre sono stati sottoposti a controllo 75 esercizi commerciali (65 sabato e 14 domenica) e in 5 casi è scattata la sanzione per i titolari. Per 3 attività infine è stata decisa la chiusura provvisoria per il mancato rispetto dell'orario di chiusura.