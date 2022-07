Coniglio legato a una zampetta e ferito, accade in piazza Salotto [FOTO]

Da alcuni giorni l'attenzione dei passanti, in pieno centro, è catturata da un coniglio che è costretto a passare le proprie ore, in piazza Salotto, legato a una fune tramite una zampetta, e tutto ciò sull'asfalto bollente con il caldo afoso. Il roditore viene "usato" per accattonaggio insieme a una cagnolona già nota ai più, di nome 'Giovanna'. Sono stati alcuni volontari animalisti a denunciare pubblicamente questo caso.

Come se non bastasse, adesso il coniglio si ritrova anche con la zampa ferita a causa di questo lungo sforzo. La Asl di Pescara oggi non ha avuto la possibilità di intervenire: l'azienda sanitaria, infatti, dopo essere stata allertata ha fatto sapere che i propri veterinari non potevano recarsi sul posto. E così il povero roditore continua a essere "prigioniero" di una situazione davvero spiacevole.