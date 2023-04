Si fratturò il perone cadendo dai pattini sulla pista del ghiaccio, il Comune di Bussi deve risarcire minorenne

Il Comune di Bussi sul Tirino è stato condannato a risarcire il danno a un minorenne caduto dai pattini sulla pista di ghiaccio fratturandosi il perone destro.

La decisione è stata presa dal tribunale civile di Pescara, come riferisce LaPresse.

L'incidente risale a circa 5 anni fa e vede come protagonista un minore "non dotato di attrezzature adeguate e non assistito correttamente dal personale", ha chiarito il tribunale civile di Pescara.

Per gestire la struttura, allestita per le festività natalizie nel dicembre 2018, il Comune aveva bandito un concorso estraendo a sorte il personale. L'amministrazione della val Pescara è stata condannata mercoledì 26 aprile dalla giudice civile Patrizia Medica al risarcimento dei danni ai genitori del giovane, da liquidarsi in 100 euro per ogni giorno di invalidità temporanea totale del minore. «Gli attori danneggiati hanno assolto il proprio onere probatorio, dimostrando il nesso causale tra la pista di pattinaggio e il danno subito dal figlio minore non essendo necessario provare anche, come erroneamente eccepito dal Comune, che la caduta del minore fosse da ricondurre all'inappropriata dimensione del gambaletto, piuttosto che ad altre possibili cause», ha scritto la giudice nella sentenza civile, attribuendo la responsabilità dell'infortunio all'ente locale che ha attrezzato la pista, con un investimento di circa 20mila euro, facendola gestire a terzi.