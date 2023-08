Vendono abusivamente tra le bancarelle del mercato del lunedì e fuggono all'arrivo della polizia locale, merce sequestrata

Operazione della polizia locale di Pescara contro il commercio ambulante abusivo nel mercato rionale del lunedì in via Pepe e in via D'Avalos.

Intorno alle ore 10:30 l'unità operativa Commercio della polizia locale, diretta dal comandante Danilo Palestini e coordinata dal colonnello Paolo Costantini, portando avanti una campagna straordinaria per il contrasto al commercio ambulante abusivo, intrapresa già nei primi mesi estivi sulla battigia e nei vari quadranti della città, ha proceduto a una operazione di controllo all'interno del mercato rionale comunale di via Pepe.

Sarebbero stati commercianti abusivi che effettuavano vendita di prodotti non alimentari su area pubblica senza posteggio e senza aver partecipato alla spunta giornaliera. Si è di conseguenza proceduto, ai sensi della normativa vigente, al sequestro per confisca della merce e delle attrezzature di vendita. Gli ambulanti abusivi si sarebbero dati alla fuga all'arrivo degli operatori di polizia locale, rendendo di fatto impossibile la loro identificazione. La merce sequestrata era costituita da circa 80 pezzi tra t-shirt, pantaloncini, cinture borse, scarpe e felpe con marchio griffato contraffatto in modo grossolano.

L'attività di contrasto all'abusivismo proseguirà nei prossimi mesi in tutti i mercati rionali scoperti e nelle aree centrali e periferiche della città, fanno sapere dal Comando della polizia locale.