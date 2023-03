Giravano con coltelli, cacciaviti e grimaldelli: nei guai due uomini sorpresi dai carabinieri

I carabinieri di Pescara hanno denunciato due uomini che sarebbero stati trovati in possesso di coltelli in un caso e di cacciaviti e grimaldelli nell'altro.

In via Tavo i militari della sezione radiomobile hanno fermato e controllato un cittadino di nazionalità rumena ventitreenne che sarebbe stato trovato con 2 attrezzi multiuso con coltello ripieghevole manualmente di cui uno della lunghezza di 16 centimetri di cui 8 di lama e l’altro di 17 centimetri di cui 9 di lama.

Strumenti chiaramente utilizzati, come informano dal Comando provinciale, per offesa alla persona e per tale motivo il ragazzo di 23 anni è stato segnalato alla competente autorità in violazione all’articolo 4 della legge 110/1975 in materia di armi.

La notte del 19 marzo i carabinieri della sezione radiomobile, hanno fermato in via Tiburtina Valeria un 37enne che aveva con sé chiavi alterate e grimaldelli tra cui un cacciavite, una lama piatta della lunghezza di 22 centimetri nascosto all’interno della manica della giacca indossata, una punta di cacciavite a croce, una tronchesina e un grimaldello piatto della lunghezza di 11 centimetri e altri 2 cacciaviti celati all’interno di uno zaino portato a spalla.