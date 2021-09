Montesilvano, clienti e titolare di una sala scommesse multati dai Nas: non avevano il green pass

Il proprietario dell'attività è stato sanzionato per non aver verificato che i due avventori erano sprovvisti della certificazione verde

Controlli a tappeto dei carabinieri del Nas in tutta Italia, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo per quanto riguarda l'obbligo del green pass per l'accesso ad alcune attività e servizi, con particolare attenzione ai settori con maggiori rischi in caso di inosservanze.

I carabinieri del nucleo di Pescara hanno sanzionato due clienti di una sala scommesse di Montesilvano in quanto privi della certificazione, ed anche il titolare per non aver proceduto al controllo. In Italia dall'entrata in vigore della normativa sono state controllate oltre 5 mila attività con 236 violazioni, delle quali 128 a titolari di esercizi commerciali ed attività come ristoranti e bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto, ritenuti responsabili di omessa verifica del green pass. Ulteriori 108 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti per mancato possesso del certificato.