Cepagatti, trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di un bilancino: denunciato dai carabinieri

Un 37enne di Cepagatti è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione a seguito di una perquisizione personale. I militari, infatti, lo hanno trovato in possesso di 6 grammi di hashish e di un bilancino di precisione. Per questo, per lui è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.