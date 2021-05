Sale su un autobus col cane senza museruola, invitato a scendere non lo fa bloccando la corsa: denunciato

Intervento dei carabinieri su un autobus della Tua a Pianella per un pescarese di 34 anni che ha bloccato la corsa per un'ora rifiutandosi di scendere dal mezzo pubblico

Un uomo di 34 anni di Pescara è stato deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica dai carabinieri della locale Stazione.

Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è salito a bordo di un autobus Tua della tratta Pianella-Pescara con un cane di media taglia sprovvisto della museruola.

Ma all'invito del conducente ha rifiutato di ottemperare e ha costretto il mezzo a rimanere fermo al capolinea di Pianella per poco più di un'ora. Per questa ragione, i militarri dell'Arma lo hanno deferito per interruzione di pubblico servizio.