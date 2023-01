Camion si ribalta e resta in bilico in via Palermo: traffico bloccato

Un camion è letteralmente rimasto in bilico ostruendo per diverso tempo il passaggio in via Palermo. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 gennaio e sul come sono ora in corso gli accertamenti.

Fortunatamente in quel momento non transitavano né automobili né pedoni nella stretta via del centro. Se nessun danno è stato registrato su cose o persone, tanti sono stati i disagi per il traffico andato letteralmente in tilt perché si potessero svolgere in piena sicurezza le operazioni di soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e con lei mezzi speciali e gru che fossero in grado di sollevare il camion e rimetterlo in carreggiata. A rendere tutto più complicato la pioggia battente.