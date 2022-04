Bimbo investito a Montesilvano: è in buone condizioni, ma resta sotto osservazione

Resta sotto osservazione, ma è in buone condizioni il bambino di 5 anni che ieri, per rincorrere il pallone, è stato investito da un'auto in via Zambesi a Montesilvano. “Siamo ragionevolmente tranquilli”, spiega il il direttore della uoc di pediatria dell'ospedale di Pescara Maurizio Aricò. Subito dopo l'impatto le condizioni del piccolo sembravano essere molto gravi, ma fortunatamente la frattura cranica che ha riportato con l'urto non ha avuto complicanze e non ci sono state emorragie. Con lui c'è uno dei genitori. Il piccolo è vigile e cosciente.