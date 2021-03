Sorpreso in sella ad una bicicletta elettrica rubata: denunciato dai carabinieri

Un 41enne di Pescara, senza fissa dimora, è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri. L'uomo, infatti, la notte del 29 marzo scorso, è stato fermato per un controllo in piena notte in via Tavo, mentre transitava in sella ad una bicicletta elettrica.

Quando i militari hanno chiesto informazioni sul possesso della bicicletta, del valore di 1.400 euro, non ha saputo dare alcuna giustificazione. I carabinieri hanno diffuso la foto della bicicletta per cercare di risalire al legittimo proprietario. Il mezzo è in custodia nella caserma del Norm di Pescara. La marca è Bottecchia modello Be16 colore antracite.