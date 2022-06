Bagnante in difficoltà per un crampo alla gamba, soccorso

Un importante intervento di salvataggio è stato effettuato oggi, 25 giugno, da un soccorritore acquatico degli Angeli del Mare - Fisa. In tarda mattinata, sulla costa pescarese all'altezza dello stabilimento balneare "Lido Azzurro", è entrato in azione il soccorritore acquatico Francesco De Luca che, intorno alle ore 13:15, ha notato l'ingresso di un bagnante con il sup, accorgendosi subito che il giovane era alle prime armi. Così ha deciso di seguirlo con lo sguardo.

"Appena il bagnante si è avvicinato alle boe rosse, ho visto che è caduto in acqua - racconta Francesco - così ho preso il pattino per assicurarmi meglio della situazione. Quando sono arrivato da lui, ho notato che era in difficoltà per un crampo alla gamba. A quel punto l'ho messo immediatamente in sicurezza sul pattino e, subito dopo, sono andato a recuperare il suo, che era in avaria in mare aperto. Infine ho riportato il bagnante sulla battigia". Anche in questa situazione, sottolineano gli Angeli del Mare, la prevenzione è stata fondamentale per la salvaguardia delle persone.