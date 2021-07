Auto prende fuoco in strada, paura a Manoppello scalo [FOTO]

Attimi di tensione questa mattina a Manoppello scalo, poco prima delle ore 12, per una Fiat 131 che ha improvvisamente preso fuoco mentre stava procedendo lungo la Tiburtina Valeria, vale a dire la strada per Scafa.

Il conducente del mezzo, accortosi in tempo di ciò che stava accadendo, ha interrotto la marcia e abbandonato immediatamente l'abitacolo. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è recata una squadra dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e non ci sono stati feriti.