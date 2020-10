Dopo i vetri rotti nuovo atto intimidatorio ai danni di un residente del Ferro di Cavallo: incendiata la sua auto

Nuovo atto intimidatorio a Rancitelli, nella zona del Ferro di Cavallo. All'alba di oggi, verso le 5,30, è stata incendiata l'automobile di un residente, che era già stato vittima qualche settimana fa di un altro atto d'intimidazione. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale del M5s Pettinari, aggiungendo che la persona colpita è un suo amico, una persona di una famiglia onesta che ha sempre denunciato la criminalità e gli abusivi che vivono ed operano nel quartiere. Pettinari ha ricordato come proprio in occasione del primo attentato, fu sollevata la questione con una protesta in piazza:

Abbiamo chiesto aiuto . Alcuni giorni fa siamo stati a parlare con i vertici delle forze dell’ordine e lunedì torneremo sempre con lui a parlare con il Questore . Avevo chiesto pubblicamente che il Comune, trattandosi di case popolari , spostasse la famiglia in questione in un alloggio sicuro, lontano dai criminali . Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pettinari si dice arrabbiato ed esorta le istituzioni locali ad agire per trasferire quella famiglia in un posto sicuro prima che sia troppo tardi.