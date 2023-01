Asfalto dissestato in via Antonelli, il racconto di un automobilista: "Ho rotto due gomme e due cerchi, chi mi risarcisce?"

La situazione in cui versa l'asfalto di via Antonelli, nel punto che passa sotto al cavalcavia dell'asse attrezzato in zona Pescara sud, è senza dubbio critica. Il manto stradale, infatti, si presenta fortemente dissestato in più parti, con una voragine profonda alcuni centimetri che costituisce un vero e proprio pericolo per gli automobilisti, costretti a fare lo slalom per evitare danni al proprio mezzo.

Non a caso, un uomo alla guida della sua macchina ha rimediato, nei giorni scorsi, la rottura di due pneumatici. L'incidente, come è facile immaginare, ha reso necessario l’arresto immediato del veicolo, con il conseguente intervento di un'unità tecnica del carro attrezzi per il ricovero della vettura in officina.

Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 gennaio ed è stato documentato da alcune fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo. "Ho rotto due gomme e due cerchi - ci spiega l'uomo che è stato vittima di questo spiacevole episodio - Chi mi risarcirà per tale inconveniente? Non è possibile né tollerabile che nella nostra città ci debbano essere strade in simili condizioni. La ritengo una cosa semplicemente vergognosa".