Arrestato poco prima di un nuovo colpo un pescarese per le tre rapine commesse nei supermercati [VIDEO]

Un pescarese di 33 anni è stato tratto in arresto e accompagnato in carcere dalla polizia perché ritenuto l'autore delle tre rapine a mano armata messe a segno in altrettanti supermercati di Pescara negli ultimi mesi.

Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari) lunedì 17 ottobre.

Il 33enne, gravemente indiziato di aver messo a segno 3 rapine a mano armata, è stato fermato dal personale della sezione antirapina della squadra mobile poco prima che potesse compierne un’altra.

Nello specifico, l’8 e l’11 di ottobre sono state compiute due rapine in due supermercati, che in base alle indagini svolte, si è ritenuto che fossero state consumate dalla stessa persona che aveva compiuto, il 22 agosto scorso, un’altra rapina in un supermercato della stessa zona. Per questo motivo, il personale della squadra mobile aveva predisposto un apposito servizio nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre, avendo ragione di reputare imminente il compimento di un altro delitto analogo. Il modus operandi in tutti i menzionati delitti consisteva nell’arrivo dell’autore da solo, a bordo di uno scooter, che entrava nel supermercato poco prima dell’orario di chiusura, minacciando il personale con una pistola e facendosi consegnare il contenuto delle casse. I sospetti degli investigatori si sono rivelati fondati visto che, pochi minuti prima delle ore 20, le pattuglie sono riuscite a individuare lo scooter e a fermarlo poco prima che l’indagato potesse raggiungere il supermercato individuato come bersaglio. Addosso, infatti, sarebbero stati trovati gli indumenti utili a travisarsi, compreso un passamontagna, e la pistola che si è rivelata essere ad aria compressa, in metallo, calibro 4,5 mm. Sarebbe stato accertato anche come lo scooter fosse stato rubato proprio la mattina del 22 agosto, ovvero il giorno della prima rapina. Il veicolo è stato quindi restituito al legittimo proprietario.

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo avrebbe dato in escandescenze e avrebbe ingaggiato una colluttazione con il personale, causando a due operatori delle lesioni giudicate guaribili in 3 giorni, successivamente avrebbe anche sfondato un vetro dell’auto della squadra volante utilizzata per il suo trasporto. Dunque, venerdì scorso il 33enne è stato arrestato nella flagranza dei reati di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sulla base degli elementi scaturiti dalle indagini della squadra mobile, il pubblico ministero ha potuto richiedere la custodia cautelare in carcere che il Gip ha effettivamente emesso con ordinanza del 17 ottobre, a seguito della quale l’indagato veniva condotto in carcere.