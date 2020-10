Sorpreso in auto con 300 grammi di eroina, arrestato un uomo di 72 anni

È stato sorpreso dai carabinieri mentre era a bordo della sua automobile in via Aterno a Pescara con la droga.

Per questo motivo, C.L. 72 anni pescarese, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto di stupefacenti hanno controllato in via Aterno l'uomo che era al volante della sua vettura.

Alla fine della perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 300 grammi di eroina. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, su diposizione dell’autorità giudiziaria, è stato ristretto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.