Componenti e parti meccaniche di 8 vetture rubate (anche a Pescara) in un'autodemolizione, arrestato un uomo

I carabinieri e la polizia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Foggia, nei confronti di un uomo accusato di ricettazione.

Come riporta FoggiaToday, il provvedimento scaturisce da un’articolata attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica e conseguente a numerosi controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Foggia e da personale del compartimento di polizia stradale di Foggia in un’autodemolizione di Orta Nova, dove un 49enne del luogo avrebbe immagazzinato componenti e parti meccaniche riconducibili a 8 automobili rubate tra l'8 e il 25 novembre dello scorso anno nelle province di Foggia, Bat (Brindisi-Andria-Trani), Napoli, Bari e Pescara.

Oltre a motori e parti d’auto provento di furto, è stata sottoposta a sequestro anche l'intera area di pertinenza dell'autodemolizione, il cui titolare è stato accompagnato nel carcere di Foggia.

Come ricordano dal Comando dei carabinieri, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.