Giovane aggredito nell'area di risulta da due uomini che pretendono soldi per il parcheggio, arrestati per estorsione

Avrebbero preteso, con la violenza, soldi in cambio di un posto per il parcheggio nell'area di risulta di Pescara ma sono stati colti sul fatto dalla polizia e tratti in arresto.

Parliamo di due cittadini di nazionalità rumena di 32 e 34 anni che in più occasioni avrebbero assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti degli automobilisti.

Nel pomeriggio di lunedì 1 maggio, è stato coinvolto, suo malgrado, una giovane che, nel tentativo di parcheggiare nei pressi dell’area di risulta, è stato avvicinato dai due che avrebbero preteso dalla stesso denaro per ottenere il posto libero presidiato abusivamente.

Al rifiuto del giovane, i parcheggiatori abusivi, avvicinandosi con fare intimidatorio, lo avrebbero minacciato e successivamente uno dei due avrebbe colpito con un pugno la vettura. Sul posto è giunta prontamente una pattuglia, i cui agenti hanno provveduto immediatamente a bloccare i due uomini. Alla richiesta di fornire i documenti di identità per la necessaria identificazione, le due persone controllate hanno assunto un atteggiamento insofferente. Si è riuscito però comunque a identificarli e a condurli in questura dove si è proceduto al foto-segnalamento e alla consultazione delle banche dati da cui si apprendeva che le due persone fossero già note alle forze dell'ordine. Si è proceduto dunque all’arresto di entrambi per tentata estorsione ai danni dell’automobilista. Informata l’autorità giudiziaria, al termine delle attività di rito, gli arrestati sono stati accompagnati nella locale casa circondariale di San Donato, in attesa dell’udienza di convalida.