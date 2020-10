Cerca di fuggire alla vista della polizia, perquisito e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

Alla vista della pattuglia della polizia in transito ha provato rapidamente ad allontanarsi, ma gli agenti del reparto prevenzione crimine l'hanno raggiunto e perquisito trovandolo in possesso di droga.

Il fatto è avvenuto nel rione Rancitelli a Pescara nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre e a essere arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’articolo 73 Dpr 309/1990 è stato V.E., 42 anni pescarese.

Il 42enne era già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di traffico di sostanza stupefacente, sfruttamento della prostituzione e diverse truffe a mezzo web.

Nelle tasche della giacca nascondeva circa 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, suddivise in 5 buste. L'arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere sottoposto al giudizio direttissimo che avrà luogo in mattinata odierna.