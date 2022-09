Trovato con droga, coltello a serramanico e tessera sanitaria di un altro: arrestato un incensurato di 45 anni

Un uomo di 45 anni incensurato è stato tratto in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor di Pescara ieri pomeriggio, mercoledì 21 settembre, dopo essere stato trovato in possesso di droga e armi come riferiscono dal Comando provinciale.

Il 45enne, di Montorio al Vomano, è stato sorpreso nel corso di un controllo da parte dei militari dell'Arma all'esterno del complesso residenziale di edilizia popolare denominato "Ferro di Cavallo".

Dopo una perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di 29 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri la cui lama misurava 8 centimetri, di un moschettone di colore blu con annesse 3 lame a scomparsa, di una tessera sanitaria intestata a un suo concittadino. Riguardo alla tessera sanitaria, l’arrestato non ha saputo dare indicazioni precise circa il possesso.

Dopo le previste formalità di ufficio, l’arrestato è stato accompagnato nel vicino carcere di San Donato.