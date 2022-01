Anziana cade e resta bloccata, da sola, in casa: paura a Spoltore [FOTO]

Un'anziana cade e resta bloccata, da sola, in casa: paura a Spoltore, questa mattina, ma la storia fortunatamente ha avuto un lieto fine. La donna, 88 anni, è stata salvata dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Il fatto si è verificato questa mattina intorno alle ore 8.15.

Come ricostruisce Spoltore Notizie, una pattuglia dei vigili urbani stava passando lungo via Di Marzio quando ha notato la badante dell'anziana in forte stato di agitazione perché non riusciva più a entrare nell'abitazione. Gli agenti, dopo aver ispezionato l’esterno, hanno visto da una finestra che l’88enne giaceva a terra e, così, si sono subito adoperati per lanciare l’allarme, sollecitando i pompieri e i sanitari del 118.

Questi ultimi, appena giunti sul posto, hanno prestato le prime cure alla signora che, pur non avendo riportato traumi importanti, è stata comunque trasferita per precauzione all’ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara.