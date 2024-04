La Fiom Cgil in lutto per la morte di Antonio D'Addario

Fiom Cgil di Pescara in lutto per la scomparsa dello storico dirigente Antonio D'Addario.

Dopo numerosi anni di impegno nella camera sindacale, D'Addario da poco era andato in pensione.

A dare notizia della sua improvvisa scomparsa è stata, con un post su Facebook, l'attuale segretaria della Fiom Cgil, Alessandra Tersigni.

«Ho il cuore a pezzi, carissimo Antonio», scrive la Tersigni condividendo un paio di foto con lui, «nonostante fossi andato in pensione l’eco delle tue battaglie e la tua forza d’animo sono stati sempre una ricchezza e una preziosa eredità da cui ripartire. La Fiom di Pescara non ti dimenticherà mai, Rip compagno».