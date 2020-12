Annullato dal tribunale del riesame il sequestro degli stipendi di tre imputati nel processo Rigopiano

Il tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza di sequestro conservativo degli stipendi di tre degli imputati per il processo riguardante il crollo dell'hotel Rigopiano. Si tratta di Provolo (ex prefetto di Pescara), Belmaggio e Visca. La decisione è stata commentata dall'avvocato Romolo Reboa, legale dei familiari delle vittime che avevano presentato l'istanza di sequestro degli stipendi dei funzionari.

"Il Tribunale per il Riesame ha correttamente evidenziato che l'istanza di sequestro potrà essere riproposta. È ciò che avverrà a stretto giro. Non solo, ma le parti civili rappresentate dal Reboa Law Firm si faranno anche carico di fare ciò che il Tribunale per il Riesame ha contestato al giudice Sarandrea di non aver fatto, cioè quello di descrivere i pesanti indizi di colpevolezza che emergono rispettivamente alle posizioni di ciascuno dei tre imputati. Ancora una volta completerà alle parti civili farsi carico della ricerca di giustizia e verità"